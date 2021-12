Quartu, più sicurezza per le case del litorale: sì all’intervento milionario sul Rio Foxi

Svolta sicurezza per le case del litorale di Quartu attorno al Rio Foxi. In uno dei fiumi più lunghi della città, che va da Flumini sino a Terra Mala, presto arriveranno gli operai. La Giunta guidata dal sindaco Graziano Milia ha deciso di investire 4,3 milioni di euro per le “opere di sistemazione idraulica a protezione dell’abitato”. Tra i rioni residenziali costieri e le zone dove c’è movimento soprattutto nel periodo estivo, si parla comunque di migliaia di residenti che, soprattutto nel periodo invernale, sono alle prese con allagamenti ed esondazioni del fiume. Così, mettendo insieme finanziamenti regionali e denari comunali, con il documento che certifica l’atto d’indirizzo agli uffici dell’Ambiente viene ulteriormente accorciato l’inizio dei lavori. Un iter lungo, visto che è stato necessario fare nuovi calcoli legati all’effettiva portata delle acque. E, per non perdere i finanziamenti, il Comune aveva deciso di eseguire uno studio stralcio di tutto il progetto.

Ora, dopo tanti anni, i tempi sono finalmente tracciati: in cassa già 1,3 milioni, 250mila andranno utilizzati entro metà novembre 2023. Ci sono anche 400mila euro più altri 360mila e, sempre per la messa in sicurezza e la sistemazione idraulica, 1 milione e 520mila euro. E il progetto definitivo dovrà essere messo nero su bianco dagli uffici del settore Ambiente e Servizi tecnologici. Tutto in nome della sicurezza e della riqualificazione di una vasta area del litorale di Quartu.