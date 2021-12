Pauroso incidente a Ussana, auto sbatte contro un palo e si ribalta: guidatore vivo per miracolo

Pauroso incidente sulla Ss 466, la strada a doppia corsia che collega Ussana e la Statale 387. Un uomo al volante di un’auto, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del volante e, dopo aver sbattuto contro il palo di un cartello stradale, è finito fuori strada, ribaltandosi. Lo schianto non è stato leggero, come si nota dalle foto spedite dai Vigili del fuoco. E, solo per miracolo, il guidatore è rimasto praticamente illeso, senza un graffio. I pompieri hanno messo in sicurezza l’automobile e anche la strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per tutti gli accertamenti e i rilievi.