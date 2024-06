Quartu, più agenti e carro attrezzi contro gli incivili di Mari Pintau: “Sarà l’ultima estate senza il numero chiuso”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

A Quartu sono in arrivo maggiori controlli contro gli incivili di Mari Pintau, grazie alla presenza degli agenti della polizia Locale. Previsti anche dissuasori, carro attrezzi e multe sicure per chi sgarra, parcheggiando l’auto sui bordi della Provinciale o, peggio ancora, nei curvoni: “Lì il rischio di incidenti è alto soprattutto per chi deve raggiungere in auto Villasimius e si trova, all’improvviso dopo curve cieche, una macchina o una moto parcheggiate irregolarmente”, afferma il vicesindaco con delega all’Ambiente, Tore Sanna. Sono tanti gli irresponsabili che, pur di non perdere l’occasione di fare un tuffo nel tratto di mare davanti alla spiaggia famosa per i suoi sassi, lascia auto o scooter in palese sosta vietata: “Riusciremo anche ad avere in azione qualche agente municipale in più rispetto all’anno scorso, quando i controlli sono comunque stati costanti, per tutta la stagione estiva. Saranno intensificati soprattutto nei giorni e negli orari di punta”. E ritornerà anche il carro attrezzi, pronto a trasportare le vetture dalla vista mare a quella ingresso di Quartu, nel deposito dove finiscono anche le macchine e i motorini beccati sopra i marciapiedi o davanti a passi carrabili o sopra stalli per disabili in centro città. E questa, inoltre, sarà l’ultima estate con l’invasione incontrollata di Mari Pintau.

“Mercoledì prossimo faremo la selezione legata all’assunzione del biologo che prenderà servizio da primo luglio e subito si darà da fare per il piano di gestione del sito di Mari Pintau”, prosegue Sanna. “Ricordo che si tratta di un’area delicatissima, un sito di interesse comunitario che va protetto e tutelato”. Il biologo dovrà svolgere tutte le verifiche del caso e comunicare all’amministrazione comunale quale sarà il tetto massimo di persone che, contemporaneamente, potranno poggiare i piedi sopra Mari Pintau: “E il numero chiuso conseguente scatterà quindi dall’estate 2025”.