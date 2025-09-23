Dieci piccoli depuratori destinati ad andare in pensione grazie al nuovo collettore fognario del litorale di Quartu Sant’Elena che poterà i reflui delle lottizzazioni tra Marina Residence e Terra Mala al grande depuratore consortile di Is Arenas. La fascia costiera della terza città della Sardegna è

interessata da un fondamentale intervento di risanamento ambientale che Abbanoa sta realizzando con un investimento di circa 8 milioni di euro. I lavori sono stati presentati oggi dal presidente del Consiglio d’Amministrazione di Abbanoa Giuseppe Sardu e dal Sindaco di Quartu Sant’Elena

Graziano Milia. “ Si tratta di un’opera fondamentale ”, spiega il presidente Sardu, “ che ha una grande valenza ambientale perché doterà un tratto importante del litorale di Quartu di un’infrastruttura moderna in sostituzione dei vecchi depuratori delle singole lottizzazioni Attualmente è uno dei

principali cantieri che Abbanoa sta portando avanti grazie a un investimento di circa 8 milioni di euro”.

Soddisfazione condivisa con l’Amministrazione comunale della terza città della Sardegna.

“Con la realizzazione di questo terzo tratto del collettore fognario del litorale arriviamo alla chiusura di una vicenda lunghissima, avviata praticamente 30 anni fa, mentre il litorale di Quartu cresceva rapidamente senza nessuna rete fognaria, ricorrendo a depuratori e fosse settiche – commenta il

Sindaco Graziano Milia -.Si tratta di un’opera enorme, che finalmente ci permetterà di dismettere, oquanto meno cambiare funzionalità, ai suddetti depuratori, ormai molto datati, e rendere finalmente vivibile questo territorio, che è molto vasto e soggetto a diverse problematiche. Vorrei ringraziare

Abbanoa per l’impulso alla realizzazione del progetto dato in questi anni e in particolare negli ultimi mesi, con un livello di collaborazione importante, che per quanto ci riguarda ci vede molti soddisfatti, perché ci consegna un servizio fondamentale per i nostri cittadini della costa