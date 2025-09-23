Dopo mesi di incertezza e attesa, arriva finalmente l’ufficialità che tutti speravamo: il Rally Mondiale rimane in Sardegna, la sua casa naturale.

“Una notizia che accolgo con grande entusiasmo, che rappresenta una vittoria per tutta l’isola. La conferma del Rally WRC in Sardegna è un riconoscimento meritato per un territorio che, anno dopo anno, ha dimostrato passione, competenza e un’accoglienza senza pari. Le nostre strade, i nostri paesaggi unici e il calore del pubblico sardo continueranno a essere protagonisti del campionato mondiale, offrendo uno spettacolo sportivo di altissimo livello”, spiega il consigliere regionale Giagoni.

Siamo felici e orgogliosi di poter continuare a scrivere questa storia straordinaria, fatta di motori, emozioni e identità. Il Rally non è solo un evento sportivo: è una celebrazione della Sardegna, delle sue bellezze e delle sue potenzialità. Ma questo meritato traguardo raggiunto oggi non vuol dire che abbasseremo la guardia: affinché il Rally resti in Sardegna anche in futuro, continueremo a vigilare come istituzioni e come sardi”.