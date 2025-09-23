Doping nelle palestre a Cagliari: ecco i nomi di chi ha scelto la strada del patteggiamento.Ieri l’udienza preliminare del processo: scatta una condanna ma anche una sfilza di patteggiamenti. La maxi inchiesta della Procura aveva messo il faro sul giro di sostanze dopanti in diverse palestre del capoluogo sardo, come riporta oggi Francesco Pinna sull’Unione Sarda. Erano stati i carabinieri del Nas a condurre le indagini e la Procura aveva chiesto 14 rinvii a giudizio. Le palestre coinvolte erano anche ad Assemini, Pula, Quartu, Iglesias e Domusdemaria. Il 48 enne Giuliano La Colla ha avuto la pena più alta, cinque anni e 8 mesi. Il 46enne di Sassari Fabrizio Piroddu dovrà scontare un anno e 9 mesi, mentre il 64enne Giovanni Corda di Monserrato ha patteggiato la pena di un anno e mezzo. Sempre patteggiati invece quattro anni pèer Matteo Mulleri, 37 anni di Quartucciu. Un anno è stato comminato al 53enne di Carbonia Pierluigi Frau, due anni e otto mesi al 41enne cagliaritano Simone Gastaldi.