Quartu, parchi come palestre: in quello di Pitz’e Serra ok allo sport per due anni

Con la finalità di realizzare forme di collaborazione istituzionale tese alla promozione dello sport, allo sviluppo e alla diffusione della pratica sportiva sui territori comunali, e con l’obiettivo di promuovere nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto, sia in autonomia che attraverso le associazioni e società sportive dilettantistiche operanti sul territorio, nonché realizzare sinergie di scopo tra le stesse associazioni e i Comuni per l’utilizzo di aree verdi comunali, Sport e Salute S.p.A. ha bandito l’avviso pubblico “Sport nei Parchi”. Il progetto prevede l’installazione di nuove aree attrezzate o la riqualificazione di aree attrezzate esistenti. In entrambi i casi è previsto un nuovo modello di gestione attraverso l’adozione delle aree attrezzate da parte di un’associazione che già opera in città. L’amministrazione comunale di Quartu ha predisposto un progetto, ammesso al finanziamento, mettendo a disposizione un’area all’interno del Parco Europa, in via Germania. Come previsto nell’avviso, il Comune può concedere in adozione l’area verde, a titolo gratuito, ad una associazione individuata attraverso procedure che garantiscano trasparenza e parità di trattamento.

La manifestazione di interesse intende si rivolge quindi a chi è interessato alla gestione, alla manutenzione ordinaria, alla pulizia e alla vigilanza dell’area appositamente attrezzata nel parco nelle ore concordate in cui si svolgeranno le attività programmate. Tale attività non comporta oneri a carico del Comune e sarà a cura e costi a carico dell’associazione che otterrà l’ok. Il progetto è rivolto a tutti coloro che intendono svolgere gratuitamente l’attività ludico motoria e sportiva, in tutti i giorni della settimana ad orari prestabiliti. Nei weekend verrà assicurata, in alcune fasce orarie prestabilite dalla convenzione stipulata con il Comune e comunque per almeno due ore, la supervisione di tecnici qualificati messi a disposizione gratuitamente dal team sportivo, per attività destinate sia al pubblico in generale sia a diversi target (bambini e ragazzi, uomini, donne, over 65, diversamente abili, altri eventuali target), attraverso l’organizzazione di sessioni di allenamento aperte al pubblico. L’attività sportiva gratuita organizzata dall’associazione o società dilettantistica dovrà essere svolta nell’arco di 12 mesi dall’avvio del progetto, salvo eventuali proroghe preventivamente autorizzate dal Comune, e comunque entro la durata massima di due anni, secondo le tempistiche e il calendario concordati. Le candidature dovranno pervenire, entro le ore 12:00 del 29 aprile 2023, inviando l’istanza di partecipazione all’indirizzo Pec [email protected], compilando l’istanza di partecipazione debitamente sottoscritta in formato pdf, indicando in oggetto “Sport nei Parchi – Candidatura ASD/SSD”. Dovranno essere allegati i seguenti documenti formato PDF: Relazione descrittiva delle attività svolte dall’ASD/SSD; Atto Costitutivo e Statuto dell’ASD/SSD; Certificato di Iscrizione al Registro CONI; Copia del documento d’identità del legale rappresentante.