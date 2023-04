Cagliari, 40 poliziotti premiati per aver sgominato bande di spacciatori e ricettatori: lode postuma a Giancarlo De Angelis

Sono stati una quarantina i poliziotti premiati, tra encomi, encomi solenni e lodi, a Cagliari, per avere sgominato bande di trafficanti di droga, di ricettatori e di balordi, ma anche futuri terroristi dell’Isis e protagonisti di risse. Ma, anche, per avere soccorso automobilisti fuori dall’orario di lavoro o uomini che stavano per togliersi la vita. Tutti i riconoscimenti sono stati consegnati alla Fiera di Cagliari, in occasione della festa per i 171 anni della polizia. Il momento più toccante è stato quando sul palco è salita Katia, la moglie di Giancarlo De Angeli, l’assistente capo coordinatore morto a dicembre 2022, ad appena 49 anni, stroncato da un tumore. Il questore Paolo Rossi le ha consegnato la pergamena della lode per l’indagine che, il 26 settembre 2017, ha portato al fermo di tre cittadini stranieri responsabili di ricettazione e riciclaggio. E lei, commossa, dopo un fortissimo abbraccio con il questore, ha stretto tra le mani il foglio e ha lasciato il palco tra gli applausi e qualche agente che ha gridato “viva Giancarlo”. Ecco, di seguito, tutti gli altri riconoscimenti e i nomi dei premiati.

Encomio solenne a Mauro Aresu, Fabio Matticola, Sebastiano Picconi, Costantino Sitzia, Domenico Tascedda, Giangavino Mameli, Domenico Vallefuoco, Samuele Piddiu ed encomio al commissario capo Michele Mecca e all’ispettore Luigi Smaldino per l’esecuzione di custodia cautelare in carcere nei confronti di 14 persone, appartenenti ad un’associazione criminale dedita ad un ingente traffico di sostanza stupefacenti nel territorio sardo. Encomio solenne al primo dirigente Gianluca Andreini per avere coordinato un’attività conclusa con l’arresto di un cittadino italiano per il reato di partecipazione all’organizzazione terroristica Isis tra Brescia e Roma il 28 giugno 2019. Encomio solenne al commissario capo Michele Mecca e al sostituto commissario Natale Casile, encomio al vice ispettore Salvatore Foddis e lode all’ispettore Luigi Smaldino per 32 arresti legati al traffico di droga e il sequestro di un’ingente somma di denaro a Cagliari l’11 dicembre 2018. Encomio al dirigente Fabrizio Mustaro per l’arresto di un latitante mafioso di Mazzara del Vallo condannato a 15 anni di carcere e 120mila euro di multa per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga con l’aggravante mafiosa a Oradea, in Romania, il 4 ottobre 2018. Lode al vice ispettore Antonio Leone, aòl vice sovrintendente Gianmassimiliano Romolo e all’assistente capo coordinatore Alessandro Corda e assistente capo Alessandro Ambu e all’assistente Paolo Cannas per l’arresto di due uomini per porto abusivo di arma con matricola abrasa a Cagliari il 4 marzo 2018. Lode agli assistenti capo Andrea Fava e Samuele Cinus per avere soccorso un giovane armato di coltello, affetto da patologia psichiatrica con propositi suicidi a Cagliari il 2 aprile 2018. Lode all’assistente capo coordinatore German Lai perchè, libero dal servizio, ha soccorso un automobilista coinvolto in un incidente a Cagliari il 21 gennaio 2018. Lode al sostituto commissario Daniele Bracco, all’assistente capo Mario Frau e all’assistente Giovanni Maria Cabras per l’arresto dell’auotre di una rapina a mano armata in un negozio di Cagliari il 22 aprile 2018. Lode all’ispettore Giovanni Boncoraglio, al vice sovrintendente Pietro Senis, all’agente scelto Giacomo Mura per l’arresto di un pluripregiudicato responsabile di rapina e tentato omicidio a un anziano a Carbonia il 28 aprile 2018. Lode all’ispettrice Anna Maria Sanna, agli assistenti capo Marco Tavolacci e Massimo Loddo per l’arresto di una donna responsabile del reato di detenzione di documenti falsi a Elmas il 26 marzo 2018. Ancora: lode all’ispettore Fabio Coiana, ai vice ispettori Massimo Iacolare e Alessio Iannuzzo e al vice sovrintendente Umberto Celiento per avere individuato un sodalizio criminale dedito alla ricettazione online di parti di auto rubate a Cagliari il 15 gennaio 2018. Lode anche al vice sovrintendente Pietro Senis e all’agente scelto Giacomo Mura per 4 arresti, tre rumeni e un tunisino, accusati di rapina a Iglesias il 27 giugno 2018. Lode al sovrintendente Angelo lai Pacetto per avere fermato una rissa e bloccato una donna armata a Cagliari il 29 settembre 2018.