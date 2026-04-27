Una domenica di spensieratezza insieme agli amici per condividere la sua grande passione per le due ruote si è trasformata in tragedia per il 51enne Andrea Antico, agente di commercio di Marino ma residente a Fonte Nuova, in provincia di Roma.

Il centauro era in gita in Abruzzo quando, lungo la Statale 5 vicino L’Aquila, Antico avrebbe perso il controllo della sua moto finendo contro il guardrail. Inutili purtroppo i soccorsi chiamati dagli amici, per il 51enne era ormai troppo tardi. Le forze dell’ordine indagano per ricostruire l’accaduto e hanno sequestrato il mezzo.