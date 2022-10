Quartu, nuova area cani in arrivo: mille metri quadri con panchine e ciotole

Una nuova area cani a disposizione di tutti i quartesi, mille metri quadri con panchine, cestini per la raccolta dei rifiuti e ciotole, debitamente protette con un lungo recinto, sarà realizzata tra via Umbria e via Orsini. Oggi ci sono solo sterpaglie e qualche albero, presto tutta quell’area cambierà volto. C’è l’ok della Giunta Milia, ad aggiudicarsi la possibilità di realizzare lo spazio per i migliori amici dell’uomo una ditta di Oristano, la Ip impresa servizi srl, che si è anche aggiudicata la manutenzione ordinaria, per i prossimi nove mesi, di tutte le aree verdi della terza città della Sardegna. La proposta è arrivata qualche mese fa, oggi l’ok da parte dell’amministrazione comunale.

E la nuova area cani sarà realizzata proprio all’incrocio tra le due strade e confinerà con alcune palazzine: “Così miglioreremo il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in ampi spazi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza delle aree a verde pubblico”.