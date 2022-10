Sissi, la dolce micina in cerca di adozione: zampa amputata in seguito a un’infezione

SISSI, LA DOLCE MICINA IN CERCA DI ADOZIONE.

Sissi è una gattina di un mese e mezzo/2, a causa di un infezione all’osso causata sicuramente da una ferita, ha subito l’amputazione di una zampina posteriore.

È una delle figlie della gatta bianca, l’abbiamo recuperata e portata in clinica, perchè ci siamo subito resi conto che non muoveva la zampetta. Dopo qualche giorno sembrava che si stesse riprendendo, invece si è aggravata ed è stata necessaria l’amputazione per evitare che l’infezione si diffondesse.

Inizialmente sembrava avesse trovato adozione e avrebbe raggiunto la sua casa una volta guarita. Ieri però la persona che aveva deciso di adottarla ha detto che non si sente di tenerla. Ora la gattina è in forma, si è ripresa bene, gioca, mangia e usa la lettiera.

Si trova a Mores

Info al +39 391 367 5469