Quartu, nessuna traccia dell’84enne scomparso: “Potrebbe essere andato sino a Cagliari”

Nessuna traccia, nemmeno la più piccola, di Antonio “Tonino” Caschili: l’84enne malato di Alzheimer è scomparso, ormai da un giorno, dalla casa di riposo “Villa Maria” in via Mar Caspio, nella frazione quartese di Flumini. L’sos è stato lanciato quasi subito dalle assistenti: dopo non averlo visto rientrare per il pranzo, si sono messe a cercarlo in tutta la struttura. Dopo una notte di freddo e pioggia, sono riprese le ricerche da parte delle Forze dell’ordine. Sia i carabinieri sia i poliziotti stanno perlustrando tutta la zona vicino alla casa di riposo: lì vicino ci sono dei canali, già passati al setaccio. A pochi metri di distanza c’è anche il mare, e nelle prossime ore potrebbero entrare in azione i sommozzatori. Se il pensionato non sarà trovato entro oggi, una delle strategie che saranno messe in campo è quella dell’utilizzo dei droni, per scandagliare bene nelle tante aree verdi della zona di Flumini.

Al momento tutte le piste sono aperte: l’84enne non risulta ricoverato in nessun ospedale. Caschili potrebbe aver anche preso un pullman e aver raggiunto Cagliari o Pirri. Chiunque veda Antonio “Tonino” Caschili può chiamare direttamente il 112 o il 113.