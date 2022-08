Quartu, Milia allunga la musica nei weekend estivi sino alle 2: “Controlli severi per far rispettare le regole”

Movida più lunga, nelle notti d’agosto, a Quartu. Il sindaco Milia firma l’ordinanza che consente, sino all’1 dalla domenica a giovedì e sino alle due il venerdì e il sabato, di poter svolgere intrattenimento musicale nei locali e negli stabilimenti balneari. Una deroga, un allentamento delle misure approvate un mese fa: le casse potranno continuare a restare accese sino a tardi quindi, con la possibilità di fare musica sino alle tre la notte del 14 agosto, in occasione del Ferragosto. La decisione arriva proprio nel giorno in cui monta la protesta degli abitanti del Margine Rosso: “Musica a palla tutte le notti dalle discoteche del litorale, non riusciamo più a dormire. Paghiamo le tasse e il turismo non può assolutamente superare i nostri diritti”. Il presidente del comitato dei residenti, Emanuele Contu, ha mosso tutte le rimostranze del caso a Milia, mostrandogli anche i video, realizzati nel cuore della notte, dove si vede il buio del litorale quartese ma si sentono, sin troppo bene, i decibel che rimbombano sino alle abitazioni.

“I controlli saranno severi”, promette il sindaco. E, nello specifico, “la nuova ordinanza dà seguito al dibattito consiliare. La situazione complessivamente è migliorata, nonostante ci sia qualcuno che continua a non voler capire e a non rispettare le regole. Non è giusto che per quel qualcuno paghino tutti, vuol dire che ci concentreremo su chi non rispetta le regole”.