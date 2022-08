Docufilm su Gigi Riva con Paola Cortellesi, domani la prima italiana del trailer a Cagliari

Riccardo Milani e Paola Cortellesi incontrano il pubblico alla prima italiana del trailer del docufilm su Gigi Riva. Un’anteprima italiana giovedì 4 agosto a Sa manifattura, in viale Regina Margherita 33 a Cagliari: alle 21.30 sarà proiettato il trailer del docufilm “Nel nostro nostro cielo un rombo di tuono”, incentrato sulla storia umana e professionale di Gigi Riva. All’evento speciale, inserito nella rassegna di cinema Nottetempo30, curata da Spazio2001 in collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission, prenderanno parte e dialogheranno con il pubblico il regista, Riccardo Milani, e l’attrice Paola Cortellesi, protagonista del film che sarà proiettato a seguire, “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto” (2021), commedia dolceamara che ha riscontrato un vasto successo di pubblico.

«Quella di “Nel nostro cielo un rombo di tuono” non è una storia qualsiasi: è la storia di Gigi Riva, un campione e un uomo vero. La vita di Riva è stata caratterizzata dal rigore etico e morale di una persona che ha affermato con forza che non tutto si può comprare. Un uomo con un legame indissolubile con una terra e il suo popolo, la Sardegna. “Nel nostro cielo rombo di tuono” racconta la coerenza e il coraggio con il quale Riva ha sempre vissuto, credendo in valori autentici. E raccontare Riva vuol dire anche raccontare un pezzo importante della storia del nostro Paese», ha dichiarato il regista Riccardo Milani.