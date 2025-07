Si sono svolti oggi al Sacro Cuore a Quartu i funerali di Roberto Cabras, l’agente immobiliare precipitato da una scarpata a Castiadas giovedì scorso. Un dramma che si è consumato pochi giorni fa e sul quale c’è un’indagine aperta per stabilire esattamente le cause che hanno portato alla morte del giovane professionista, molto conosciuto a Cagliari e hinterland.

La famiglia e gli amici chiedono a gran voce la verità su una vicenda con ancora troppe ombre. In prima linea la madre dei suoi figli, Simona Pili, che solo 3 giorni fa aveva affidato ai social una lunga lettera piena di dolore ma anche amore nei confronti dell’ex marito: “La tua decisione ci ha lasciati con tante domande, tanto silenzio e mille pezzi di vita che restano sospesi”, le parole di Simona. “Seppur le strade della vita ci abbiano divisi, resterai per sempre il padre dei nostri bambini. Il tuo lavoro era tutto per te: lo amavi, lo respiravi, lo portavi dentro come un’identità. Ma quel lavoro, che ti dava senso, ti ha anche consumato. Ti ha portato via tanti momenti , ti ha reso distante, preoccupato”.