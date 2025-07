“Per la prima volta nella storia, la Regione Sardegna interviene a sostegno dei lavoratori del commercio. In un momento storico di profonda crisi, in cui ogni giorno troppe serrande vengono abbassate per sempre, abbiamo pensato di tendere una mano a chi lotta quotidianamente per far quadrare i bilanci, per andare avanti. É così che l’Assessorato del Lavoro ha deciso di introdurre una nuova misura sperimentale dedicata ai nostri commercianti, attualmente sempre più penalizzati anche dalla crescita vertiginosa dell’e-commerce. Le vendite sul web in Italia nel 2024 hanno prodotto il 7% del PIL, un dato che rispetto all’anno precedente è cresciuto del 6,6%. Un trend che ha pesanti ricadute sulle imprese più piccole e più fragili. Il nostro è un intervento immediato che si concretizza con l’erogazione di un incentivo occupazionale una tantum, del valore compreso tra i 10 mila e i 20 mila euro, in favore di chi assume un lavoratore proveniente da situazioni di crisi occupazionale del settore del commercio”.

Così l’assessora del Lavoro Desirè Manca presenta la nuova misura sperimentale approvata dalla Giunta che istituisce un Fondo emergenziale di 2 milioni di euro per l’anno 2025.

“Il nostro obiettivo è chiaro: intendiamo intervenire in tutti quei casi di crisi che riguardano soprattutto piccole realtà in crisi, individuate attraverso specifici accordi con le parti sociali. Abbiamo inoltre fatto sì che questo strumento possa essere richiesto da un bacino di potenziali beneficiari che sia il più ampio possibile. Interveniamo ancora una volta per tutelare chi rischia di rimanere indietro o di scomparire per sempre, chi, in questo momento, ha più bisogno”.