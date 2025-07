Ancora un tamponamento, ancora disagi sull’Asse Mediano, questa volta in direzione Poetto. Dalle prime informazioni sarebbero diversi i mezzi coinvolti e alcune persone risultano ferite.

Sul posto gli operatori del 118 con 3 ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia locale anche per regolare la viabilità. Forti disagi infatti si registrano in tutta la zona, con il traffico totalmente congestionato e automobilisti costretti a deviazioni infinite per arrivare a destinazione.