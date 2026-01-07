Vallermosa, ennesimo incidente stradale nei pressi della strettoia SS293: strada bloccata, disagi per gli automobilisti.

Dinamica ancora non chiara per il sinistro che si è verificato questa sera nel punto in cui la strda si restringe e che, già in passato, ha causato non pochi incidenti. Per fortuna nessuna croce ancora lungo quel tratto “maledetto”, da anni i residenti chiedono insistentemente la messa in sicurezza della strada. L’estate scorsa il Comune aveva annunciato l’inizio dei lavori: “L’intervento previsto interessa anche il ponte sottostante che essendo tutelato a livello paesaggistico ha richiesto che si esprimesse la sovrintendenza, che ha un mese di tempo per farlo”.

“La Nostra esperienza con Anas continua ad essere positiva, dopo aver partecipato attivamente alla realizzazione della rotonda di S’acqua Cotta(dopo tanti anni e tante vittime), iniziano i lavori della strettoia. I lavori saranno complessi e purtroppo creerannno dei disagi, abbiamo chiesto di ridurre al minimo i disagi, in particolare per i residenti in loc. Tuvoi, ma non sarà semplice.

Vigiliamo e Attendiamo fiduciosi”.