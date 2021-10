Quartu, l’idea: “Una piazza al posto del vecchio mercato civico, spostiamolo in viale Colombo”

È in agonia da anni, tra porte rotte e pochi box, una quindicina, rimasti aperti, con macellai e verdurai che ogni giorno sperano di riuscire a coprire almeno le spese fisse. Al mercato civico di Quartu Sant’Elena non tira un’aria molto buona da tempo, e il sindaco Graziano Milia, durante la presentazione del primo resoconto sulle azioni svolte nel primo anno di consiliatura, rilancia l’idea di un trasferimento della struttura. Dove? “In viale Colombo, li si può fare uno spazio”. E, nei fatti abbattere l’attuale struttura “per realizzare una piazza”, che verrebbe realizzata, quindi, davanti al palazzo comunale. E i boxisti che potrebbero andare a intercettare un numero di clienti decisamente maggiore, in quella che è la strada-simbolo dello shopping quartese, insieme a via Eligio Porcu. Non è la prima volta che il primo cittadino quartese immagina panchine, aiuole e una nuova area all’aperto al posto dell’attuale casermone grigio. Nel viale Colombo i negozi sono già tanti, e l’area da trovare per il mercato dev’essere ancora circoscritta.

Milia è sicuro: “Ritengo che vada spostato, con un intervento importante. Prima o poi dovremo prendere una decisione, per la sua portata deve coinvolgere tutti, non solo la maggioranza che si assume la responsabilità della proposta. Ma serve una scelta condivisa”. Il futuro della struttura, tuttavia, sembra essere segnato: le ruspe, quindi, presto potrebbero mettersi in marcia in direzione del vecchio mercato civico.