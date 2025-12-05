Dopo i controlli effettuati a Roma a Villa Stuart sembrerebbe confermata la rottura del crociato per Mattia Felici. Il 24enne esterno rossoblù si è infortunato durante il match di Coppa Italia con il Napoli.
L’intervento comporterà -si prevede- un lungo stop per Felici, con grande dispiacere di tutto il team rossoblù e dei tifosi, che soffrono già l’assenza del “Gallo” Belotti da alcune settimane.
Affettuoso il messaggio che il caro compagno di squadra Zappa ha voluto dedicargli: “A volte il calcio è ingiusto, riprenditi presto amico mio”