Tragedia nella notte lungo la strada statale 200, in località Marritza, nel territorio del comune di Sorso, nel sassarese. Un uomo di 26 anni, Oussama Mahjoub, cittadino di nazionalità tunisina, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’automobile mentre si trovava a piedi lungo la carreggiata. Alla guida del veicolo un uomo di 46 anni, che è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di omicidio stradale. È stato lo stesso automobilista a presentarsi in caserma poco dopo la mezzanotte, riferendo di aver investito un cinghiale.

I militari, intervenuti immediatamente per verificare quanto accaduto, si sono recati sul luogo indicato dall’uomo e hanno fatto la drammatica scoperta: sul ciglio della strada giaceva il corpo senza vita del giovane 26enne. Dai primi accertamenti è emerso che la vittima stava camminando a bordo della carreggiata quando è stata travolta. L’automobilista, secondo quanto ricostruito finora, si sarebbe accorto della presenza dell’uomo solo all’ultimo istante, senza riuscire a evitarlo.

Il 46enne si trova attualmente in stato di arresto ed è trattenuto nella caserma dei carabinieri di Porto Torres, in attesa degli ulteriori accertamenti e delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire con esattezza la dinamica dell’incidente.