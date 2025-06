Tragedia nel pomeriggio di ieri sulla superstrada Pedemontana vicino Treviso. Filippo Piccolotti, 20 anni, stava rientrando dal lavoro quando si è scontrato con un’altra auto con bordo un uomo di 60 anni. Terribile l’impatto per il giovanissimo, per il quale non c’è stato nulla da fare. Il 60enne invece è ricoverato in gravi condizioni al Ca’ Foncello di Treviso.

Filippo era addetto alle vendite presso la Maeba Fossalunga dove lavora anche la mamma. Il papà invece co-titolare di una nota agenzia immobiliare con sedi a Cortina, Jesolo e Venezia. Da accertare le cause dell’incidente, forse dovuto ad un tamponamento durante un sorpasso.