Quartu, la disperazione degli abitanti di via Neapolis: “Non si può passare a piedi, certi giorni dobbiamo chiamare il taxi: una vergogna”. Sos al sindaco Milia dei residenti inviperiti a Su Forti: ” Siamo anni in questa situazione! Paghiamo le tasse, regolarmente!! Non si può passare a piedi! Certi giorni devo chiamare il taxi per spostarmi!! Alle mie ripetute mail, di richiesta di intervento, non risponde nessuno! Vergogna!!”, sono le parole di grande delusione raccontate a Casteddu Online dalla residente Damiana Marongiu. Il sindaco Graziano Milia però precisa a Casteddu Onlinbe: “Purtroppo non si tratta di una strada comunale, siamo impossibilitati a intervenire”.