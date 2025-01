Episodio di violenza nei pressi del Cabu d’ispiga a Sassari. Una donna di 55 anni è stata pugnalata in strada ed è ricoverata in gravissime condizioni con un rene perforato. La 55enne, dopo essere fuggita all’ aggressore, si sarebbe rivolta ad una vicina che ha allertato la polizia. Sul posto sono intervenute sia la polizia locale che quella scientifica per tutti i rilievi. Stando alle prime informazioni, le forze dell’ordine avrebbero già fermato un uomo di 50 anni. Ignote, al momento, le cause all’origine dell’aggressione.