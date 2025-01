Cagliari, la prossima settimana riapre il primo tratto di via Roma. Zedda: “Rischi nel secondo tratto per i reperti archeologici”. La buona notizia è che finalmente il primo tratto di via Roma tra una settimana, quando saranno tracciati i nuovi parcheggi, sarà restituito ai cagliaritani. Ma il sindaco avverte: “Non conosciamo i tempi del cantiere del secondo tratto perchè nella zona della Rinascente, sul sottosuolo ci sono reperti archeologici importanti e c’è il rischio di blocchi o di eventuali modifiche al progetto”. Per non parlare di ripensamenti, perchè evidentemente la giunta Truzzu ha appaltato e finanziato un progetto che , a detta del primo cittadino attuale, non si è sicuri di potere realizzare. “Vedremo quello che sarà rinvenuto e ci confronteremo con la Sovrintendenza per decidere cosa fare- continua Massimo Zedda- abbiamo già visto quanto sono stati lunghi i tempi per il primo cantiere, circa due anni. Si tratta del punto in cui il centrodestra avrebbe voluto realizzare il famoso tunnel, che sarebbe stato bloccato immediatamente perchè non puoi scavare cancellando la storia della città. Vedremo, intanto cerchiamo di dare respiro rendendo pedonale il primo tratto da piazza Ingrao a via Napoli”. Ma il pericolo concreto è molto chiaro: altri anni di lavori, altri anni di chiusure al traffico, di disagi per i commercianti, senza sapere quando sarà la fine dell’incubo.