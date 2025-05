Situazione visibilmente trascurata nel giardino del plesso scolastico Porcu-Satta di via Vespucci, a Quartu Sant’Elena. A denunciare le condizioni di grave incuria è A. D., genitore di uno degli alunni: “Ecco dove i nostri figli devono giocare e trascorrere del tempo libero all’aperto”. Le immagini che documentano lo stato del giardino mostrano una vegetazione fuori controllo che, come racconta il genitore, “ha completamente infestato le zone dedicate ai bambini”. Non si tratta di un problema recente: secondo quanto riferito, la situazione sarebbe nota da tempo. Anche le insegnanti avrebbero più volte segnalato le criticità agli uffici comunali competenti, l’ultima delle quali proprio nella giornata odierna. Le famiglie lanciano dunque un appello affinché si intervenga con urgenza per ripristinare il decoro dell’area e garantire spazi sicuri e adeguati agli alunni.