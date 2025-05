L’ultimo saluto a Federico Santus, l’uomo che ha fatto brillare la movida di Cagliari e non solo: “Non ti dimenticheremo mai”. Tante persone hanno voluto dire addio a Santus, 47 anni, questa mattina: al funerale non solo parenti e gli amici pii stretti bensì chi lo stimava e ricordava con stima e affetto.

Il suo nome era legato a quel mondo che si accendeva la notte assieme alle disco più incisive come il Charlie e il Jko. Uno Tsunami che ha segnato un periodo non particolarmente lungo ma intenso, come quella visione di far ballare sotto le stelle i vacanzieri: a lui è intrecciato anche il successo della discoteca pulese, ora nuovamente pronta, dopo tanto tempo, a far ballare nuovamente nelle notti d’estate. Direttore, poi, di tante attrattive rinomate, solo un grave male lo ha fermato portandolo via dalle braccia della sua amata moglie Amanda.