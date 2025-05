Nominato il nuovo coordinatore del SILB (Sindacato Italiano Locali da Ballo) Confcommercio Sud Sardegna. A designare il nuovo referente territoriale è stato il presidente nazionale del SILB, Maurizio Pasca, alla presenza del presidente della FIPE Confcommercio Sud Sardegna, Emanuele Frongia.

A ricevere l’incarico è Andrea Massa, storico imprenditore del settore dell’intrattenimento notturno e titolare della discoteca “Lo Sciabecco” di Villasimius, attivo da oltre 29 anni.

“Il nostro settore rappresenta una parte fondamentale dell’offerta turistica del Paese,” ha dichiarato Maurizio Pasca, “e con questa nomina vogliamo rilanciare il lavoro nel Sud Sardegna, anche in memoria del compianto presidente Murgioni. Andrea Massa avrà il compito di gestire e sviluppare l’associazione di categoria in questo territorio strategico”.

Durante l’incontro, Pasca ha tracciato un quadro dettagliato della situazione del settore dell’intrattenimento in Italia:

“Negli anni ’80 e ’90 le discoteche erano un modello culturale ed economico. Oggi resistiamo con circa 2.000 locali, rispetto ai 5.000 di un tempo. Abbiamo subito duramente il colpo del Covid, siamo stati i primi a chiudere e gli ultimi a riaprire, e molte attività non ce l’hanno fatta. A ciò si aggiunge il fenomeno dell’abusivismo: chioschi, bar e locali improvvisati che propongono intrattenimento senza rispettare regole e normative”.

Il presidente ha anche sottolineato l’azione concreta del SILB nella lotta all’abusivismo:

“Abbiamo istituito una commissione specifica che invia esposti alle autorità competenti: nel solo 2024 ne abbiamo presentati 2.600, ma solo un centinaio hanno prodotto la chiusura delle attività irregolari. Serve una risposta più incisiva da parte delle istituzioni”.

Il neocoordinatore Andrea Massa ha dichiarato:

“Il mio impegno sarà quello di dare dignità a chi lavora seriamente in questo settore. Vogliamo salvaguardare le imprese che rispettano le regole, dialogare con le istituzioni e rappresentare la discoteca non più come un problema, ma come un’opportunità per il territorio e per i giovani. Tra i nostri obiettivi c’è quello di rilanciare il settore in un’Isola come la nostra che potrebbe contare molti più imprenditori rispetto a quelli che ci sono allo stato attuale, si tratta di un valore economico e sociale”.

Secondo i dati diffusi, il comparto dell’intrattenimento notturno in Italia genera un fatturato stimato in un miliardo di euro, coinvolgendo direttamente oltre 2.000 discoteche, mentre quello degli esercizi complementari come bar, alberghi e locali notturni vale almeno altrettanto ma in forma totalmente abusiva.

Emanuele Frongia, presidente FIPE Confcommercio Sud Sardegna, ha concluso:

“Le discoteche sono oggi luoghi in cui si incontrano musica, spettacolo e creatività. Ospitano operatori culturali, eventi, produzioni artistiche. Sono parte integrante dell’ecosistema economico e turistico del territorio”.

Il SILB è presente in circa 90 province italiane, con l’obiettivo di estendere la sua rete e rafforzare il sostegno a un comparto che, pur tra mille difficoltà, continua a essere motore di socialità e impresa.