Quartu, la Caretta caretta ha scelto nuovamente il Poetto per deporre le uova

La Caretta caretta ha scelto nuovamente il Poetto per deporre le uova: ieri notte mamma tartaruga è stata avvistata in spiaggia e subito sono scattate le operazioni per la messa in sicurezza del nido. Il lieto evento è previsto per fine agosto. A darne notizia è l’assessore regionale all’ambiente Marco Porcu che rende pubbliche le prime immagini del rettile fortemente minacciato in tutto il bacino del Mediterraneo. Il giorno prima era stato scoperto un altro nido, in questo caso a Badesi. Anche quest’estate si preannuncia ricca di fiocchi azzurri e rosa per le tartarughe marine che hanno scelto le spiagge sarde per depositare le loro uova.