Capoterra, a casa anche il capo di gabinetto

Tempi difficili per la maggioranza che amministra la città anche se il primo cittadino ha rassicurato i cittadini annunciando “questo è un nuovo inizio e non la fine”. Le voci di una crisi interna si rincorrevano già da tempo e la conferma è giunta solo qualche giorno fa durante l’ultimo consiglio comunale dove il primo cittadino ha preso parola per comunicare la revoca delle deleghe agli assessori. Una decisione sofferta ma inevitabile considerati i dissapori tra alcuni membri della maggioranza legati alla decisione di sfiduciare il presidente del consiglio Stefano Piano, scelta rinviata “per troppo tempo”. È di oggi la notizia che anche il capo di gabinetto sarebbe stato silurato. “Il consiglio comunale ha affrontato la discussione sulla sfiducia del presidente del consiglio comunale con un nulla di fatto. Prendiamo atto – spiega Silvano Corda PSI – che l’amministrazione Garau non ha più una maggioranza. Più che azzerare la giunta, sarebbe più utile per Capoterra le sue dimissioni da sindaco. La parola torni ai cittadini nn è possibile assistere a questo circus”.