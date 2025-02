Cagliari, da oltre un mese, un’auto senza ruote e piena di scatoloni occupa un parcheggio in via Emilia, destando preoccupazione tra i residenti della zona. A lanciare l’allarme è stata una cittadina, che ha segnalato la presenza della vettura, una Opel Corsa blu parcheggiata senza apparente proprietario e in condizioni di degrado. Secondo quanto riferito, l’auto rappresenterebbe un potenziale pericolo, soprattutto per i bambini che giocano nelle vicinanze, oltre a occupare inutilmente un posto auto. Nel frattempo, i residenti auspicano un intervento rapido per restituire decoro alla via e scongiurare eventuali situazioni di pericolo.