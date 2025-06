Bruttissimo incidente oggi a Quartu in via dell’Autonomia Regionale, dove due auto- per motivi ancora da accertare- si sono scontrate frontalmente.

Coinvolte sei persone fra cui un bimbo ma fortunatamente nessuno in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare i passeggeri e gli agenti della polizia locale per gli accertamenti di rito. Trasportati subito in ospedale, si riprenderanno in breve tempo.