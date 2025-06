Un Volo di Emozioni: Pet Therapy con l’AOS al Centro Socio Sanitario “Don Orione” di Selargius, i pennuti si trasformano in compagni di vita, solidi amici per regalare momenti di serenità e supporto psicologico anche ai più fragili.

Qualche giorno fa l’Associazione Ornitologica Sarda (AOS) ha avuto il grande piacere di varcare le porte del centro socio sanitario “Don Orione” di Selargius, per una speciale seduta di Pet Therapy che ha lasciato un segno profondo nei cuori di tutti i partecipanti.

“Con noi, come sempre, i veri protagonisti: i nostri amati volatili. Le Calopsite docili e curiose, hanno saputo conquistare gli anziani con il loro approccio affettuoso e la loro dolcezza. I canarini, con il loro canto melodioso, e i nostri piccoli esotici dai mille colori, veri gioielli viventi, hanno creato un’atmosfera serena e gioiosa, che ha illuminato il volto dei tanti ospiti della struttura” spiega Daniela Fresu, consigliera AOS.

“Fin dai primi momenti, abbiamo percepito l’attenzione e la partecipazione attiva dei residenti: sguardi pieni di meraviglia, mani tese con delicatezza, domande curiose, racconti del passato che riaffioravano. La presenza dei nostri amici piumosi ha stimolato la conversazione, attivando processi cognitivi fondamentali, soprattutto in persone affette da lievi disturbi della memoria o da forme più avanzate di decadimento cognitivo”.

La Pet Therapy, non è solo un momento di svago, dunque, “è una vera e propria forma di supporto psicologico, che esalta la relazione con gli animali per favorire il benessere della persona. Gli uccelli, in particolare, riescono ad avvicinare con dolcezza anche i più restii: il loro canto rilassante, il piumaggio morbido e variopinto, i movimenti curiosi attraggono l’attenzione, stimolano i sensi e risvegliano emozioni. Per noi volontari dell’AOS, è stata un’esperienza toccante. Vedere il sorriso sul volto degli ospiti, ascoltare i loro racconti di quando da giovani avevano canarini o pappagallini sul davanzale, ha reso questa giornata un momento di condivisione autentica. Un ringraziamento speciale va a tutto il personale del centro socio sanitario “Don Orione”: alla direzione, agli educatori, agli infermieri, agli OSS e a chi quotidianamente si prende cura con passione e dedizione degli ospiti. La loro disponibilità, la loro organizzazione impeccabile e la loro gentilezza hanno reso possibile lo svolgersi dell’attività in un clima sereno, accogliente e sicuro”.

Gli animali come alleati degli umani per il benessere psicologico, “un potere terapeutico che non smette mai di sorprenderci.

Concludiamo, con una promessa: torneremo presto a far volare la gioia, con le nostre piume colorate e il nostro entusiasmo, perché ogni sorriso guadagnato vale più di mille parole”.