Quartu, in città arriva il “grande fratello”: 22 telecamere dal centro alla periferia contro rapine e incidenti

Quartu più sicura e più vivibile con il rafforzamento del sistema di videosorveglianza in città grazie a ben sei nuovi punti di monitoraggio che si aggiungono alle telecamere già esistenti, portando in totale a 22 la presenza degli occhi elettronici nel territorio cittadino. La presentazione della nuova rete rafforzata è avvenuta presso i locali della Control Room della Polizia Municipale – sede operativa del controllo h. 24 – alla presenza del Sindaco di Quartu Graziano Milia, del ViceSindaco Tore Sanna, dell’Assessora comunale alla mobilità Elisabetta Atzori, del ViceComandante della Polizia Locale di Quartu Antonello Angioni e del Capitano dei Carabinieri Michele Cerri, in rappresentanza delle forze dell’ordine che hanno contribuito all’implementazione del sistema. Un investimento del valore di 170 mila euro, fortemente voluto dall’Amministrazione quartese per dare risposte concrete e rapide alle esigenze di pubblica sicurezza e di controllo della viabilità, emerse già nei mesi scorsi anche a seguito di alcuni incontri tenuti in Comune con le forze dell’ordine che operano in città: in quella sede erano state individuate carenze e criticità divenute poi oggetto del progetto operativo di videosorveglianza. Era stata la delibera 122 del 23 maggio 2024 a dare avvio ufficiale al percorso grazie agli investimenti comunali recuperati dall’avanzo di Amministrazione. Un iter rapidissimo che oggi consegna a Quartu Sant’Elena un sistema capillare ed efficiente, in grado di coadiuvare le forze dell’ordine con una mobilitazione rapida ed efficace praticamente in qualunque punto del territorio cittadino. Gli occhi elettronici in città sono distribuiti tra il centro storico e l’area extraurbana, e bilanciati anche tra lettura targhe e vigilanza generale del territorio, dando così risposte concrete ai cittadini e ai commercianti colpiti nel recente passato da numerosi furti. In dettaglio, l’ubicazione dei nuovi strumenti è stata definita dalla Polizia Locale del Comune in accordo con i responsabili locali dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato. I siti interessati saranno: -la rotatoria Margine Rosso; -la rotatoria Viale Colombo-Bussola; -la rotatoria Viale Colombo-Via San Benedetto; -Piazza Santa Maria – viale Colombo; -la rotatoria viale Colombo-via Marconi, -Viale Marconi – ingresso Carrefour. La nuova Control Room consente in tempo reale di poter fare qualunque tipo di controllo, tutti i giorni dell’anno, h 24. Il gruppo di continuità garantisce la continuità del servizio anche in caso di mancanza di alimentazione. La connettività è tutta tramite punti radio in alta definizione e le telecamere sono tutte di ultima generazione: 4K, 8 megapixel. Garantiscono quindi di avere una risoluzione di dettaglio, un’identificazione abbastanza accurata. Il progetto, nelle intenzioni dell’Amministrazione, è da intendersi come modulare, ossia ulteriormente implementabile: man mano che dovessero sorgere nuove necessità e tenuto conto delle risorse di volta in volta disponibili, la rete di videosorveglianza sarà via via estesa a nuove aree del territorio.

“Già negli anni scorsi avevamo dato avvio a un’iniziativa che consentisse di potenziare la capacità non solo nostra, ma anche di Polizia e Carabinieri, per poter osservare ciò che accade in città, soprattutto in alcune zone che su segnalazione di Carabinieri e Polizia ci venivano indicate come quelle più a rischio – ha spiegato il Sindaco Graziano Milia -. Oltre a questo naturalmente ci sono le segnalazioni del nostro corpo di Polizia Municipale, in particolare sulla viabilità, riguardo i tratti più pericolosi, che vanno valutati in base alle statistiche, non in base a quello che appare sui social. Questo nuovo sistema di videosorveglianza tende quindi a rassicurare e a facilitare il lavoro delle forze dell’ordine”. “Abbiamo infatti tante criticità: la viabilità, la sicurezza, l’abbandono di rifiuti – ha proseguito il Primo Cittadino -. Con questi strumenti tecnologici confidiamo di ottenere buoni risultati, ma ci tengo a sottolineare anche che usare questi ‘occhi artificiali’ non è una vittoria per la società, non è una conquista, bensì una sconfitta, perché una società che funziona bene non ha bisogno di avere micro-spie disseminate nella città. L’appello che noi facciamo è lavorare molto sul fronte dell’educazione, soprattutto con i più giovani. In questi giorni purtroppo ne abbiamo sentito parlare tanto, sia a livello nazionale che locale. Credo serva uno sforzo comune di una comunità che è capace di mettere in campo tutto ciò che culturalmente può esprimere”. “Questo progetto nasce su impulso della Prefettura di Cagliari e naturalmente delle forze dell’ordine, che ci chiedevano un intervento specifico sul problema della sicurezza urbana, strettamente connesso con il problema della viabilità e del traffico – ha aggiunto il ViceSindaco Tore Sanna -. Abbiamo fatto tutto in due mesi: abbiamo avviato il progetto a maggio e il 31 luglio le telecamere erano già in funzione. Nel complesso abbiamo speso 170mila euro per un sistema modulare: partendo dal progetto generale che andremo a coordinare, intendiamo continuare a sviluppare il sistema”. “L’avvio di questo progetto è un bel messaggio in duplice chiave, sia preventiva che repressiva – ha poi commentato il comandante della Stazione dei Carabinieri di Quartu, Capitano Michele Cerri -. Mi piace infatti ricordare che l’obiettivo di noi forze dell’ordine è più prevenire che reprimere. Sicuramente con questo nuovo impianto potremo essere più efficienti. Si è già visto in tutta Italia che dove ci sono strutturati sistemi di sorveglianza i reati calano: c’è innanzitutto un effetto di dissuasione dei malfattori, che si vedono disturbati nelle relazioni delinquenziali; se poi il fatto succede noi organi inquirenti siamo in grado di poter raccogliere le informazioni utili per portare avanti le attività investigative. Oggi il Comune dà un segnale importante, conferma di partecipare alla sicurezza urbana. Non possiamo pensare a un mondo senza crimini ma possiamo pensare a un mondo in cui si può intervenire per limitarli e sicuramente il progetto di oggi è il primo passo”. “È un passo avanti decisivo – ha confermato il ViceComandante della Polizia Municipale di Quartu Antonello Angioni – non solo per garantire assieme alle altre forze di polizia maggiore sicurezza, ma anche per i riscontri positivi già avuti in termini di risoluzione di alcuni conflitti, in particolare sinistri stradali, per definire le responsabilità e quindi applicare le norme di competenza. Ringrazio anche l’Alarm System per la professionalità con la quale ha lavorato, suggerendo anche soluzioni interessanti per la riuscita del progetto”. “Abbiamo due tipologie di telecamere – ha infine spiegato l’Assessora alla Mobilità Elisabetta Atzori -: una tipologia con la lettura a targhe e poi un’altra di contesto. Per questo avremo modo di utilizzare il nuovo sistema non solo per la sicurezza in linea generale ma anche per la sicurezza stradale. A garanzia della cittadinanza col tempo speriamo di poter implementare il numero di apparecchi posizionati sul territorio”.