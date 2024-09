Incendi, la Sardegna torna a respirare: solo due roghi gravi nelle ultime 24 ore

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo settimane di inferno la Sardegna, sul fronte degli incendi, torna a respirare. Appena due i roghi segnati come gravi nelle ultime 24 ore, più altri sei mini incendi che però non hanno fatto chissà quali danni. Le situazioni più complesse si sono vissute a Gairo, in località Linea Costa: per domare il fuoco è stato necessario l’intervento del personale della stazione del corpo forestale di Jerzu, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base del corpo forestale di San Cosimo. Sono intervenute una squadra di Osini, il Gauf di Lanusei, una squadra dell’agenzia Forestas del cantiere di Cardedu-Piccioi e i vigili del fuoco di Lanusei. L’altro incendio a Gonnosnò, località Su Nuraxi, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della stazione del corpo forestale di Ales, coadiuvato dal personale a bordo dell’elicottero proveniente dalla base di Fenosu. Sono intervenute una squadra del Gauf di Oristano, tre squadre dell’agenzia Forestas dei cantieri di Usellus, Morgongiori-periferia e Pau-Pranu Mau, oltre a una squadra dei vigili del fuoco di Ales.