Un bottino di 6 medaglie all’Amazing Muaythai World Festival 2025, la grande kermesse internazionale della Boxe Thailandese tenutasi lo scorso mese al Pala AGSM AIM di Verona. Un risultato davvero ragguardevole per la Serra Muay Thai Academy, capace di tenere alta la bandiera quartese ben oltre i confini isolani e davanti ai campioni provenienti da tutto il mondo. Il Sindaco li ha voluti incontrare per complimentarsi personalmente con loro, dai più giovani a più maturi.

Un Mondiale, una sfida sportiva per gli atleti quartesi, ma anche un’esperienza di vita, tante emozioni e anche qualche medaglia al collo. La partecipazione al WBC Amazing Muay Thai Festival li ha portati a confrontarsi con ragazzi e ragazze di tutta Italia e dagli altri 72 Paesi affiliati alla WBC Muaythai. Incontri durante i quali hanno dimostrato impegno, rispetto e voglia di crescere.

E facendosi valere in mezzo ai quasi 1000 atleti presenti, per un totale di circa 2.500 persone coinvolte tra fighters, allenatori, accompagnatori e staff, sono arrivate anche grandi soddisfazioni: due ori, con Marco Scano (Under 12) e Silvia Fadda, due argenti, con Karol Mereu (Under 18) e Christian Seguri, (Under 12) e due bronzi, con Michael Sarritzu (Under 16) e Michela Denotti.

La conquista di un titolo WBC Muaythai rappresenta la massima aspirazione per un atleta, ma non è l’unico obiettivo cui punta la SMTA Gym di Quartu. “Siamo fieri dell’atteggiamento tenuto dai nostri ragazzi, del percorso fatto e della serietà con cui hanno affrontato questa esperienza – spiega il numero 1 dell’associazione Mauro Serra -. Le medaglie sono una bella soddisfazione, ma ciò che conta di più è il cammino che stanno facendo, giorno dopo giorno, con umiltà e determinazione. E per questo dobbiamo dire grazie alle famiglie, ai compagni di squadra e a chi ci supporta ogni giorno. Siamo tornati a casa con più esperienza, nuove motivazioni e tanta voglia di continuare a crescere insieme”.

Tutti i medagliati, ma anche il resto della delegazione, guidata dal primo allenatore Mauro Serra, sono stati ricevuti oggi dal Sindaco nella Sala dell’Affresco dell’Ex Convento dei Cappuccini. Milia si è voluto complimentare personalmente con i ragazzi, ringraziandoli per aver portato in alto il nome della città di Quartu nella penisola, facendola conoscere anche a livello internazionale. Cosa che sicuramente continueranno a fare anche nei prossimi campionati mondiali, che si terranno in Thailandia.

“Mi sono complimentato direttamente con i ragazzi, per i risultati ottenuti e per la disciplina che stanno mostrando nel loro percorso sportivo – spiega il Primo Cittadino -. Come sempre ho colto l’occasione anche per ricordar loro, soprattutto ai più giovani, quanto sia importante, accanto all’impegno ginnico, non perdere di vista il cammino scolastico, determinante perché possano costruirsi un solido futuro, qualunque strada decidano poi di intraprendere. E complimenti anche alla società, per l’impegno profuso, con riflessi positivi per Quartu a livello sportivo, ma anche sociale”.