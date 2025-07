“Avevamo detto con chiarezza qualche giorno fa che nel colle Sant’Elia non si sarebbe fatto alcun parco fotovoltaico e che le interlocuzioni per la cessione dell’area alla regione avevano già un crono programma preciso. Oggi con la risposta ufficiale da parte del Ministero della Difesa: il Colle di Sant’Ignazio a Sant’Elia è stato escluso dal bando nazionale per i parchi fotovoltaici. Una decisione che ribadisce ciò che sosteniamo da tempo, quel progetto non era compatibile con la tutela del paesaggio, della storia e dell’identità di uno dei luoghi più simbolici di Cagliari e della Sardegna. Ringrazio il ministro Guido Crosetto per il dialogo istituzionale”, lo afferma la presidente della Regione, Alessandra Todde.

“Continueremo a vigilare con determinazione su tutte le aree sensibili della Sardegna. La transizione ecologica è una priorità, ma deve essere costruita insieme ai territori, non calata dall’alto”, conclude Todde.