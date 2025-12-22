Quartu, il pirata della strada sperona un’auto alla rotonda di viale Marconi e scappa: “Identificato, denuncia in arrivo”.L’incidente alle 2 di stanotte: un’auto a folle velocità non rispetta la precedenza e colpisce in pieno un’altra vettura. I testimoni: “il furbetto è scappato deviando a destra me la sua targa è stata fotografata, la conferma arriva poi dalle telecamere della zona. Sarà subito denunciato”. Ma intanto è allarme per gli incidenti e le corse notturne nel territorio quartese. Tra sorpassi a destra e limiti di velocità non rispettati. Lo schianto è avvenuto nella rotonda dei panda illuminati: “incurante delle regole del codice della strada, forse ubriaco, ha sbandato e colpito in pieno la nostra auto. Per fortuna lo abbiamo fotografato”, raccontano i testimoni. E nelle prossime ore scatterà la denuncia penale per il furbetto di viale Marconi. (foto archivio)