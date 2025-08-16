Quartu Sant’Elena, il Buddha Beach pronto a risorgere: via le macerie e spazio a tavolini dove consumare pietanze all’aria aperta, un progetto potrebbe nuovamente dar vita alla location oramai dismessa da anni.

La pista da ballo è solo un ricordo come la postazione consolle dove, tra i tanti, aveva preso posto anche Gigi D’Agostino: era il 2008, esattamente fine agosto e il Buddha Beach era una delle attrazioni più rinomate di tutto il territorio. Poi la crisi e la chiusura del tempio del divertimento che si affacciava direttamente sul mare, con un prato verde dove gli avventori potevano godere di ampi spazi dove socializzare.

Non sarà più una discoteca insomma, come prevede il Pul appena approvato, il cemento non è concesso ma l’ok del Comune consentirà di formulare servizi per i bagnanti come un punto ristoro che potrebbe essere rimosso nei mesi invernali.