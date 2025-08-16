Brutto incidente sulla Sp24, nei pressi di Budoni. Un uomo è stato punto da una vespa mentre si trovava in auto, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere prima contro un palo e poi contro un albero. Trovato incosciente all’interno del mezzo è stato soccorso dal mezzo infermieristico di Siniscola che ha trovato il paziente cosciente ma ipoteso e con bassa saturazione. Dato che l’uomo aveva una storia clinica di allergia alla puntura di vespa, secondo protocollo India, è stata praticata adrenalina intramuscolo. L’equipe dell’elisoccorso, arrivata sul posto, dopo una prima valutazione medica lo ha trasportato per trauma cranico in codice rosso al Pronto Soccorso di Sassari.