Quartu, i monopattini entrano a scuola: lezione speciale per 40 ragazzi del Brotzu

Prima storica lezione di scuola guida in una scuola di Quartu, ma le macchine non c’entrano nulla. Sono stati i monopattini elettrici i protagonisti delle due ore e mezzo di lezione, teorica e pratica, svolti nel giardino del liceo scientifico Brotzu. Hanno partecipato una quarantina, tra studenti e studentesse, delle terze superiori. L’evento, organizzato dalla Bit Mobility, una delle società che si è aggiudicata il bando per far sfrecciare i monopattini nella terza città della Sardegna, ha avuto la benedizione dell’amministrazione comunale. Alessandro Fadda, l’istruttore specializzato, ha spiegato ai giovanissimi tutti i trucchi e le potenzialità del monopattino elettrico e, soprattutto, tutte le regole da rispettare. Dal casco, obbligatorio per chi ha più di 14 anni, al divieto di salire in due e all’obbligo, prima di attraversare le strisce pedonali, di scendere dal monopattino e trasportarlo a mano. I ragazzi si sono cimentati in percorsi tra i coni e rettilinei, e tra loro c’era anche chi, già da tempo, utilizza il monopattino per gli spostamenti principali.

“I ragazzi hanno anche appreso tutte le regole legate ai semafori e ai cartelli stradali. Abbiamo scelto di seguirli, nella loro formazione, da vicino, visto che loro sono tra i principali utilizzatori dei monopattini”, spiega Giada Zuanazzi della Bit. Giovedì prossimo l’appuntamento per la nuova lezione sarà all’istituto Levi, il 31 maggio sarà il turno del liceo Motzo. Poi, la pausa per l’estate: “Ma da settembre”, assicura, “riprenderemo con le lezioni di guida”.