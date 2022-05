La palude ostruisce la strada per il mare a Quartu: “I turisti della mia casa vacanza non potranno passare”

L’aria è puzzolente, quando va bene. Ci sono sciami di zanzare e altri insetti, quando va male. In qualunque caso, l’unico accesso alla spiaggia prima di Capitana, a Quartu Sant’Elena, è bloccato, meglio, inondato, dall’acqua. Una palude nel sottopassaggio di via Saliu, subito dopo via dei Pioppi, impedisce di poter raggiungere il mare, a meno che non si voglia utilizzare una canoa. Un disagio, che si ripete ogni anno, per i residenti della zona e anche per chi, in estate, affitta la casa ai turisti. È il caso di Costanza Manconi, farmacista cagliaritana che, proprio in via dei Pioppi, ha un’abitazione che, da giugno a settembre, affitta ai vacanzieri. “L’accesso al mare è bloccato, il bello è che succede già da tanti anni ma nessuno ci ha mai detto da dove arrivi tutta quell’acqua. Da alcuni garage? Da un fiumiciattolo?”. Impossibile, almeno sinora, saperlo con esattezza. “L’anno scorso era intervenuto un furgone per aspirare tutta l’acqua, non so se del Comune o di una società privata”. Una botta e via, un solo intervento e poi tanti saluti. E, da qualche settimana, il problema si è ripresentato.

“Tra meno di una settimana avrò i primi ospiti della stagione. Rischio di perdere le prenotazioni, raggiungere il mare è impossibile e chi viene nella mia casa a trascorrere le vacanze lo fa perchè vuole stare in spiaggia. Il Comune, o chi la competenza della strada, deve intervenire e aspirare tutta l’acqua, sennò sarà impossibile garantire un’estate serena ai turisti miei e dei miei vicini. E, già che ci siamo, c’è anche un canneto che andrebbe totalmente ripulito”.