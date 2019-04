Quartu, guerra del Comune alla sosta selvaggia: lo “Street control” arriva in decine di strade

Va avanti a Quartu Sant’Elena il controllo delle strade da parte della polizia locale con lo “Street control”. L’elenco delle nuove vie monitorate è stato pubblicato sul sito del Comune: già da qualche mese gli automobilisti devono fare i conti con il nuovo sistema dotato di macchina fotografica e di videocamera a infrarossi, grazie al quale gli agenti possono anche scoprire, in pochi minuti, se l’automobile è revisionata ed assicurata. Il sindaco Stefano Delunas rilancia il calendario completo, previsti controlli quotidiani sino al prossimo diciannove aprile.

ELENCO PERCORSI

Percorso 1) Via Marconi, piazza Azuni, Via Eligio Porcu da piazza Azuni a via Umberto I, via

Venezia, piazza Venezia, via Umberto I, via Lamarmora, via Fiume, via Sant’Antonio, piazza

IV Novembre;

Percorso 2) Piazza Municipio, piazza Dessì, via Martini, via Garibaldi da via Martini a via

Roma, via Roma, via Bonaria, via Rosas, via Manara, via Vico, via Panzini, via Parini;

Percorso 3) Via Marconi da via Cagliari a via Dante, via Dante da via Marconi a via Cagliari,

via Cagliari da via Dante a via Marconi, via Brigata Sassari da via Marconi a via Milano, via

Sicilia, via Regina Margherita;

Percorso 4) Via Marconi, via Milano da via Brigata Sassari a via Zara, via Zara da via Milano

a via Diaz, via Diaz da piazza Sant’Elena a via Dante, piazza Sant’Elena, via Firenze, via

Napoli, via Giotto;

Percorso 5) Viale Colombo da piazza Santa Maria a via Marconi, via Marconi da viale

Colombo a via Volta, via Vespucci, via Magellano, via Nenni, via Panzini, via San Benedetto;

Percorso 6) Via Don Sturzo, via Caboto, via Gramsci, via Bizet, via Turati, via Mascagni, via

Cilea, via Parini, via Palestrina.

Giovedì 04 Aprile

Dalle ore 07.30 alle ore 11.30: Percorso 3 (Via Marconi da via Cagliari a via Dante, via Dante da via

Marconi a via Cagliari, via Cagliari da via Dante a via Marconi, via Brigata Sassari da via Marconi a

via Milano, via Sicilia, via Regina Margherita)

Venerdì 05 Aprile

Dalle ore 07.30 alle ore 11.30: Percorso 4 (Via Marconi, via Milano da via Brigata Sassari a via

Zara, via Zara da via Milano a via Diaz, via Diaz da piazza Sant’Elena a via Dante, piazza Sant’Elena,

via Firenze, via Napoli, via Giotto)

Lunedì 08 Aprile

Dalle ore 14.30 alle ore 18.30: Percorso 5 (Viale Colombo da piazza Santa Maria a via Marconi, via

Marconi da viale Colombo a via Volta, via Vespucci, via Magellano, via Nenni, via Panzini, via San

Benedetto)

Martedì 09 Aprile

Dalle ore 14.30 alle ore 18.30: Percorso 6 (Via Don Sturzo, via Caboto, via Gramsci, via Bizet, via

Turati, via Mascagni, via Cilea, via Parini, via Palestrina)

Mercoledì 10 Aprile

Dalle ore 07.30 alle ore 11.30: Percorso 1 (Via Marconi, piazza Azuni, Via Eligio Porcu da piazza

Azuni a via Umberto I, via Venezia, piazza Venezia, via Umberto I, via Lamarmora, via Fiume, via

Sant’Antonio, piazza IV Novembre)

Giovedì 11 Aprile

Dalle ore 07.30 alle ore 11.30: Percorso 2 (Piazza Municipio, piazza Dessì, via Martini, via Garibaldi

da via Martini a via Roma, via Roma, via Bonaria, via Rosas, via Manara, via Vico, via Panzini, via

Parini)

Venerdì 12 Aprile

Dalle ore 14.30 alle ore 18.30: Percorso 3 (Via Marconi da via Cagliari a via Dante, via Dante da via

Marconi a via Cagliari, via Cagliari da via Dante a via Marconi, via Brigata Sassari da via Marconi a

via Milano, via Sicilia, via Regina Margherita)

Lunedì 15 Aprile

Dalle ore 07.30 alle ore 11.30: Percorso 4 (Via Marconi, via Milano da via Brigata Sassari a via

Zara, via Zara da via Milano a via Diaz, via Diaz da piazza Sant’Elena a via Dante, piazza Sant’Elena,

via Firenze, via Napoli, via Giotto)

Martedì 16 Aprile

Dalle ore 07.30 alle ore 11.30: Percorso 5 (Viale Colombo da piazza Santa Maria a via Marconi, via

Marconi da viale Colombo a via Volta, via Vespucci, via Magellano, via Nenni, via Panzini, via San

Benedetto)

Mercoledì 17 Aprile

Dalle ore 14.30 alle ore 18.30: Percorso 6 (Via Don Sturzo, via Caboto, via Gramsci, via Bizet, via

Turati, via Mascagni, via Cilea, via Parini, via Palestrina)

Giovedì 18 Aprile

Dalle ore 14.30 alle ore 18.30: Percorso 1 (Via Marconi, piazza Azuni, Via Eligio Porcu da piazza

Azuni a via Umberto I, via Venezia, piazza Venezia, via Umberto I, via Lamarmora, via Fiume, via

Sant’Antonio, piazza IV Novembre)

Venerdì 19 Aprile

Dalle ore 07.30 alle ore 11.30: Percorso 2 (Piazza Municipio, piazza Dessì, via Martini, via Garibaldi

da via Martini a via Roma, via Roma, via Bonaria, via Rosas, via Manara, via Vico, via Panzini, via

Parini)