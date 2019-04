Cagliari, blitz delle Fiamme Gialle a Sant’Elia: trovati cocaina e panetti di hascisc in un seminterrato di via Schiavazzi

Quindici grammi di cocaina, quaranta di marijuana, 63 di eroina e ben 5,6 di hascisc: tutta droga pronta per essere venduta al dettaglio e nascosta in un seminterrato di uno dei palazzi di via Schiavazzi, nel rione popolare cagliaritano di Sant’Elia. A scoprire il “deposito sotterraneo” sono stati i Baschi Verdi della Guardia di Finanza durante un controllo mirato per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno sequestrato sia la droga sia il seminterrato.