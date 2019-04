Cagliari, partono i lavori per la metropolitana in via Roma: operai in azione sino al 2021

Sette minuti per andare da piazza Repubblica a Piazza Matteotti e viceversa. Partono a ottobre i lavori del nuovo tratto della metropolitana leggera: sette le fermate tra via Roma, viale Bonaria, viale Diaz e via Dante. L’annuncio della data della partenza del maxi intervento arriva dall’Arst. Gli operai ci metteranno due anni – salvo intoppi – per finire tutto il percorso: è questo l’ultimo tassello dopo quello della progettazione esecutiva, iniziata il ventotto marzo scorso. Previsto il doppio binario e una frequenza di dieci minuti.

Sono due e mezzo i chilometri totali del nuovo tratto della metropolitana, la spesa – come emerso già in riunioni precedenti tra l’Arst e il Comune – si aggira attorno ai ventidue milioni di euro.