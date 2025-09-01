Assurda violenza durante la 45esima edizione del SuperOscar, torneo di calcio giovanile a Collegno, in provincia di Torino.

Si stava disputando la partita fra tra Csf Carmagnola e Volpiano Pianese quando, conclusosi l’incontro, il papà di uno dei giocatori è sceso in campo e ha aggredito il portiere 13enne della squadra avversaria. Il giovanissimo calciatore ha riportato la frattura del malleolo e altri traumi. A riportare la vicenda è Repubblica Torino. Stando a quanto ricostruito, il tutto sarebbe appunto avvenuto al termine dell’incontro, che ha visto la vittoria del Carmagnola per 1-0. Uno dei ragazzi ha giustamente esultato per il risultato ma la reazione non è stata apprezzata dal portiere del Volpiano. A quel punto è scattata la rissa fra i due ragazzini con conseguente intervento del papà di uno dei due, che ha aggredito il portiere 13enne. A denunciare l’accaduto è stato proprio l’allenatore del Carmagnola, Andrea Mirasola, che insieme al suo team si è dissociato da quanto avvenuto in campo. Dura anche la reazione del presidente della squadra Alessio Russo che ha comunicato che “allontanerà padre e figlio e ci costituiremo parte civile nel processo che partirà sicuramente per accertare quanto successo. Ci scusiamo per quanto successo anche se una vicenda di questo tipo non era prevedibile: non conoscevamo quel signore, suo figlio è appena arrivato dal Chisola ed era alla seconda partita con noi. Ci dissociamo perché quella persona non ci rappresenta né come tesserato né come valori: si merita un Daspo a vita”.