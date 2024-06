Quartu, Graziano Milia prenota il poker da sindaco: “Stiamo cambiando la città, sono pronto a andare avanti”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È quel “se serve ci sono” che ha fatto capire a tutti, durante la mezz’ora del suo intervento, che Milia punta al poker da sindaco a Quartu. In un affollato incontro a Casa Olla organizzato dal suo gruppo politico, Rinascita, il primo cittadino ha lasciato prima spazio a vari assessori e ai capigruppo dei partiti che lo sostengono, prima di prendere la parola e di far capire tutti i presenti, all’incirca trecento, che tra un anno il suo potrebbe essere ancora il nome da battere. Il Poetto nuovo il futuro di Is Arenas e del velodromo, così come le partite milionarie aperte per le Fornaci Picci e le ex distillerie Capra: “Le manifestazioni di interesse ci sono e si riescono ad attrarre soggetti che possono fare grossi investimenti quando sei considerata una persona autorevole e di parola, e questo è un imprimatur della nostra amministrazione”, afferma Milia. “Il sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale si stanno affermando”.