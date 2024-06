Moto contro camper a Siniscola: muore a 17 anni Francesco Pau, il figlio dell’ex sindaco

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ennesima croce sulle strade sarde, un altro giovanissimo che perde la vita. Si chiamava Francesco Pau, aveva appena 17 anni ed era il figlio dell’ex sindaco di Siniscola, Lorenzo. Patentato da pochi giorni, stava guidando una moto sulla Statale 125, a Capo Comino, quando si è scontrato frontalmente contro un camper che viaggiava nella corsia opposta. L’impatto è stato violento e, purtroppo per Pau, fatale. Sul posto è arrivata la squadra 9A del distaccamento dei vigili del fuoco di Siniscola, l’elisoccorso, una medicalizzata del 118 e la polizia: l’equipe medica non ha potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Francesco Pau avrebbe iniziato, a settembre, l’ultimo anno del Nautico ed era in vacanza da pochi giorni. Lascia, oltre al padre, la madre Rita Seoane e la sorella maggiore, Carlotta. Una famiglia distrutta dal dolore, quella dell’ex primo cittadino. E la notizia della tragedia è arrivata molto presto sia in paese sia sino a Cagliari.

L’attuale sindaco, Gian Luigi Farris, è stato informato del dramma avvenuto sulla Statale 125, così come il presidente della Pro Loco, Giacomo Dalu. Il cordoglio è unanime.