Selargius, scatta la rivoluzione al tennis club: Spa più palestra e campi da padel con centro medico entro il 2025

L’ultimo tassello è stato messo, le carte sono tutte in regola e l’ok del Consiglio comunale, negli intenti di tutti, è poco più che una formalità- Lo storico tennis club di via Peretti a Selargius si prepara a cambiare radicalmente volto. Qualche intervento è stato già finito, un paio di nuovi campi da padel sono già in attività, idem la palestra, ma per il grosso si parte di gran carriera da settembre. L’intervento da dodici milioni di euro prevede una riqualificazione che riguarda l’intero compendio, dove è previsto l’inserimento di una struttura da adibire alla riabilitazione cardiologica. Ai vertici dell’operazione c’è il privato, rappresentato dal centro polispecialistico I Mulini: dopo qualche anno di interventi da limare, accordi da rafforzare e progetti da affinare, la versione definitiva è già nei cassetti e nei pc degli uffici comunali dell’Urbanistica. Il Comune prende i classici due piccioni con una fava: dopo avere rinunciato a spendere tre milioni per avere il tennis club, non dovrà scucire un solo centesimo perchè sarà la stessa società privata che ha presentato il piano a pagare tutti gli interventi. Previsti, nel dettaglio: un nuovo centro medico specializzato nella riabilitazione anche cardiaca con l’utilizzo di speciali piscine coperte con vasca e spogliatoi, una Spa, una ludoteca con un’area giochi per i bimbi, un ristorante ‘healthy’ con menù pensati per la salute degli sportivi, una club house. Meno campi da tennis, già passati da 6 a quattro, mentre ci sono già sei campi da padel di ultima generazione e, anche, una foresteria con una capacità ricettiva di dieci stanze, utili magari per il soggiorno degli atleti trasfertisti.

“La novità è che tutti i parcheggi saranno sotterranei, è stata una richiesta fatta dall’amministrazione comunale”, spiega Carlo Serra, amministratore unico della srl I Mulini, già esistente in via Piero della Francesca. “Abbiamo quindi deciso di accettare questa richiesta, liberando tutta l’area di via Montanaru”. Spazio a 235 stalli, venticinque dei quali dedicati alle moto con undici parcheggi riservati ai disabili. E c’è la conferma che il padel non ha perso appeal negli anni: “È ancora di moda, soprattutto tra chi si organizza in gruppo più che tra coppie. Contiamo di partire con i lavori a settembre e di terminarli entro dicembre 2025”. Col via libera del Consiglio comunale sarà possibile portare già un minuto dopo gli operai nell’area di via Peretti. Esulta il sindaco Gigi Concu: “Era importante riqualificare il tennis club di Su Planu, un impianto sportivo ormai decadente e obsoleto. Finalmente avremo un polo all’avanguardia per lo sport e per la riabilitazione e sarà creato un indotto di almeno 300 posti di lavoro. Calcoli che penso saranno assolutamente rispettati, basta fare un raffronto tra l’attuale centro medico I Mulini e quello che nascerà proprio dall’altra parte della strada rispetto a uno dei “giganti” della sanità pubblica, il Brotzu. Ok definitivo, intanto, da parte del Consiglio comunale, a villette e una palazzina tra via Montanaru e via Loni: ventiquattromila metri cubi di cui 17mila per residenze, cioè varie villette e un palazzo di cinque piani e 4800 di uffici e ambulatori, per un totale di 224 abitanti: “Si tratta di un’area importante che riqualifichiamo”, spiega il sindaco Gigi Concu, “abbiamo approvato la proposta fatta da un gruppo di privati. Quell’area presto non sarà più un ricettacolo di rifiuti e degrado ma, oltre alle case, ci sarà spazio anche per il verde. Tutto proprio alle spalle del tennis club di Su Planu”.