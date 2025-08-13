Quartu Sant’Elena, giochi con il fuoco in spiaggia: “Punta Molentis niente ha insegnato”. In piena violazione dell’ordinanza che vieta di accendere fuochi, c’è chi fa brillare un falò e si destreggia con clavi infuocate. È accaduto qualche giorno fa a Margine Rosso, a segnalare la situazione e il pericolo è stato un cittadino che ha intuito subito il potenziale pericolo anche a causa del forte vento di maestrale che ha imperversato quella notte.“Fuochi in spiaggia durante il maestrale, un pericolo ignorato” spiega il cittadino. “Ho assistito a una scena a dir poco inquietante: alcune persone hanno acceso un fuoco sulla spiaggia e stavano facendo giochi con clave infuocate. Il tutto con vento di maestrale, in piena violazione dell’ordinanza che vieta di accendere fuochi.

Siamo in Sardegna, una terra bellissima ma purtroppo estremamente vulnerabile agli incendi. Non è un mistero che proprio il maestrale sia uno dei venti che alimenta e diffonde più rapidamente le fiamme. Solo pochi giorni fa, la spiaggia di Punta Molentis è stata devastata da un incendio che ha causato danni ingenti all’ambiente”.

Il cittadino ha allertato le forze dell’ordine che, in quel momento, non avrebbero avuto modo di intervenire, promettendo di farlo appena possibile.

“Mi chiedo: quanto dobbiamo ancora aspettare prima che si inizi a prendere sul serio la tutela del nostro territorio?

Se l’attenzione resta così bassa anche in situazioni palesemente rischiose, che futuro può avere la nostra isola?

Segnalo questo episodio non per creare polemica, ma per chiedere maggiore consapevolezza e responsabilità da parte di tutti, cittadini, turisti, istituzioni. Basta poco per fare un danno enorme, e non possiamo più permettercelo”.