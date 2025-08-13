“Fuochi in spiaggia durante il maestrale, un pericolo ignorato” spiega il cittadino. “Ho assistito a una scena a dir poco inquietante: alcune persone hanno acceso un fuoco sulla spiaggia e stavano facendo giochi con clave infuocate. Il tutto con vento di maestrale, in piena violazione dell’ordinanza che vieta di accendere fuochi.
Siamo in Sardegna, una terra bellissima ma purtroppo estremamente vulnerabile agli incendi. Non è un mistero che proprio il maestrale sia uno dei venti che alimenta e diffonde più rapidamente le fiamme. Solo pochi giorni fa, la spiaggia di Punta Molentis è stata devastata da un incendio che ha causato danni ingenti all’ambiente”.
“Mi chiedo: quanto dobbiamo ancora aspettare prima che si inizi a prendere sul serio la tutela del nostro territorio?
Se l’attenzione resta così bassa anche in situazioni palesemente rischiose, che futuro può avere la nostra isola?
Segnalo questo episodio non per creare polemica, ma per chiedere maggiore consapevolezza e responsabilità da parte di tutti, cittadini, turisti, istituzioni. Basta poco per fare un danno enorme, e non possiamo più permettercelo”.